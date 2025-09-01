Игроку ЦСКА пришлось объясняться с женой из-за следов пальцев на шее

Футболист ЦСКА Иван Обляков показал фото своей шеи со следами пальцев форварда «Краснодара» Джона Кордобы после стычки, которая произошла во время матча 7-го тура Российской премьер-лиги между этими командами. Он рассказал в Telegram, что ему пришлось объясняться с супругой.

«Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию. Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде. Хотя на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил», – написал Обляков.

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1. При этом в первом тайме в течение двух минут были отменены два гола. Отличились Матвей Кисляк и Кордоба, но первый мяч рефери не засчитал после просмотра повтора, а в случае со вторым ему не понадобилась помощь VAR: нападающий «быков» был в явном офсайде.

Тем не менее вскоре Кисляк вновь забил, уже по правилам. Однако еще до перерыва все тот же Кордоба восстановил равновесие. При этом на 56-й минуте он был удален и гости доигрывали матч в меньшинстве, но сумели удержать ничейный счет.

«Краснодар» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА набрал 15 баллов и делит второе место с «Локомотивом» и «Балтикой».

