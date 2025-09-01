На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Игроку ЦСКА пришлось объясняться с женой из-за следов пальцев на шее

Игрок ЦСКА Обляков заявил, что жена была недовольна из-за следов пальцев на шее
true
true
true
close
Telegram-канал Ivan Obliakov

Футболист ЦСКА Иван Обляков показал фото своей шеи со следами пальцев форварда «Краснодара» Джона Кордобы после стычки, которая произошла во время матча 7-го тура Российской премьер-лиги между этими командами. Он рассказал в Telegram, что ему пришлось объясняться с супругой.

«Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию. Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде. Хотя на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил», – написал Обляков.

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью — 1:1. При этом в первом тайме в течение двух минут были отменены два гола. Отличились Матвей Кисляк и Кордоба, но первый мяч рефери не засчитал после просмотра повтора, а в случае со вторым ему не понадобилась помощь VAR: нападающий «быков» был в явном офсайде.

Тем не менее вскоре Кисляк вновь забил, уже по правилам. Однако еще до перерыва все тот же Кордоба восстановил равновесие. При этом на 56-й минуте он был удален и гости доигрывали матч в меньшинстве, но сумели удержать ничейный счет.

«Краснодар» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА набрал 15 баллов и делит второе место с «Локомотивом» и «Балтикой».

Ранее легенда ЦСКА объяснил, почему не смотрит матчи сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами