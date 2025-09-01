На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пусть идет в Раду с такой позицией»: в Госдуме обрушились с критикой на Забарного

Депутат Свищев назвал позицию украинского футболиста Забарного неадекватной
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный повел себя неадекватно, когда заявил, что поддерживает международную изоляцию российского футбола. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«С такой неадекватной позицией ему надо идти в Раду, а не играть в «ПСЖ». Потому что спортсмены должны играть, а не заниматься политикой. Мне интересно, а что он будет говорить, когда наши клубы вернут?» — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что клуб должен запрещать игрокам вступать в подобные интриги, провоцировать споры и скандалы.

Забарный также заявил, что взаимодействует с российским вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым исключительно на профессионально уровне. При этом у него нет отношений «ни с одним россиянином».

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщалось, что украинец Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», изначально отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

Ранее украинского фаната «ПСЖ» выгнали со стадиона во время матча.

