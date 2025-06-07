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Плющенко рассказал о перенесенной пластической операции

Олимпийский чемпион Плющенко высказался о перенесенной пластической операции
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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился эмоциями после перенесенной пластической операции у известного и скандального хирурга Тимура Хайдарова.

«Просто фантастика, потому что я на себе все это знаю. Он действительно кое-что навел, намарафетил, сделал, поэтому все видел сам, все на себе ощутил», — поделился фигурист.

При этом неизвестно точно, какие именно процедуры сделал Плющенко. «Чемпионат.com» указывает, что, предположительно, фигурист решился на верхнюю и нижнюю блефаропластику, убрав нависшие веки.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Плющенко женат на продюсере Яне Рудковской. У фигуриста трое детей: два сына, родившиеся в браке с Рудковской, и еще один сын, который появился в первом браке спортсмена с Марией Ермак.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка рассказала о переходе в тренеры.

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