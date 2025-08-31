В «Спартаке» обвинили европейский клуб в срыве трансфера футболиста

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что ответственность в срыве трансфера марокканского защитника нидерландского «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани лежит на нидерландской команде, передает «Чемпионат».

«Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне», — сказал Малышев.

24-летний марокканский защитник начал профессиональную карьеру в сезоне-2020/21, а с сезона-2023/24 выступает за «Утрехт». За два года Эль-Каруани провел в составе нидерландской команды 69 матчей, в которых забил два мяча и сделал 12 результативных передач. В стартовавшем чемпионате Эредивизии марокканец, выступающий на позиции левого защитника, в трех играх отметился тремя голевыми передачами.

Контракт Эль-Каруани с «Утрехтом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» был готов платить Эль-Каруани.