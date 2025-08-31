Футболист «Спартака» рассказал, может ли команда стать победителем РПЛ текущего сезона

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко допустил, что команда может стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, передает РИА Новости.

«Чемпионство «Спартака»? Все возможно. Мы должны продолжать работать, потому что у нас классная команда», — сказал Барко.

30 августа «Спартак» обыграл «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал команду после матча с «Сочи».