Легенда «Спартака» раскритиковал команду после матча с «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал команду после победы над «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Игра «Спартака» абсолютно не понравилась. Команда не может обыграть на классе даже аутсайдеров. Во втором тайме прибавили, но много моментов было вне игры. Повезло, что Заболотный подставился, а защитник сфолил», — сказал Кечинов.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее футболист «Спартака» рассказал, нужно ли игрокам искать мотивацию.