Футболист «Спартака» рассказал, нужно ли игрокам искать мотивацию

Игрок «Спартака» Бабич: нам не надо находить мотивацию

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич после победы над «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что футболистам не надо находить мотивацию, передает «Чемпионат».

«Нам не нужно находить мотивацию, она всегда должна быть на высоте. Мы играли против «Зенита» и «Рубина», а сегодня — «Сочи». Мы должны побеждать их и быть на том же уровне, как «Зенит» и «Рубин», — сказал Бабич.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее в «Сочи» объяснили, почему проиграли «Спартаку».