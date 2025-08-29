В МОК объяснили недопуск российских биатлонистов на ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допустить нейтральных спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, назвав его обоснованным. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

«Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные турниры – за исключением Олимпиады. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться в IBU», — заявил представитель пресс-службы МОК.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в МОК призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

Ранее Международный союз биатлонистов обвинили в трусости из-за недопуска россиян к отбору на ОИ.