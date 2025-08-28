Тренер «Акрона» высказался о будущем Дзюбы

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев в интервью Legalbet высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы после окончания игровой карьеры.

«У Дзюбы есть качества, чтобы после завершения карьеры стать тренером. Вижу в нем тренерское начало. Посмотрим, какой путь выберет Артем после профессиональной карьеры», — заявил специалист.

37-летний сейчас Дзюба перебрался в «Акрон» осенью 2024 года и в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести проведенных встречах в Российской премьер-лиге.

Соглашение форварда с тольяттинцами действует до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро. Генеральный директор клуба Константин Клюшев заявил, что тольяттинцы хотели бы сохранить игрока в своем составе до окончания его игровой карьеры. При этом сам Дзюба раскритиковал «Акрон» за отсутствие усилений состав. Ветеран не попал в заявку на кубковый матч против московского «Локомотива», и его команда уступила (0:2).

Ранее два футболиста петербургского «Зенита» были вызваны в сборную Бразилии.