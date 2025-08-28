На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Акрона» высказался о будущем Дзюбы

Тренер «Акрона» Тедеев: у Дзюбы есть качества тренера
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев в интервью Legalbet высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы после окончания игровой карьеры.

«У Дзюбы есть качества, чтобы после завершения карьеры стать тренером. Вижу в нем тренерское начало. Посмотрим, какой путь выберет Артем после профессиональной карьеры», — заявил специалист.

37-летний сейчас Дзюба перебрался в «Акрон» осенью 2024 года и в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести проведенных встречах в Российской премьер-лиге.

Соглашение форварда с тольяттинцами действует до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро. Генеральный директор клуба Константин Клюшев заявил, что тольяттинцы хотели бы сохранить игрока в своем составе до окончания его игровой карьеры. При этом сам Дзюба раскритиковал «Акрон» за отсутствие усилений состав. Ветеран не попал в заявку на кубковый матч против московского «Локомотива», и его команда уступила (0:2).

Ранее два футболиста петербургского «Зенита» были вызваны в сборную Бразилии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами