В Турции отвергли версию столкновения потерявшегося пловца Свечникова в воде

В Турции отвергли версию столкновения пловца Свечникова в воде с другим атлетом
hurriyet.com.tr

Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Мурат Агджа в интервью РИА Новости заявил, что пропавший во время заплыва через Босфор пловец Николай Свечников не мог пропасть из виду после столкновения с другим спортсменом в воде.

По его словам, подобная версия не имеет под собой никаких доказательств.

Заплыв состоялся 24 августа, спортсмен не финишировал, поисковая операция идет пятые сутки.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб.

Ранее в Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи пловца Свечникова.

