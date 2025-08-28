Организаторы восхождения застрявшей в горах Наговициной выразили соболезнования

Организаторы восхождения российской альпинистки Натальи Наговициной выразили соболезнования ее родным и близким. Текст сообщения опубликован на странице турфирмы «Ак-Сай Трэвел» в социальных сетях.

По их словам, было сделано все возможное, чтобы организовать спасение пострадавших.

«Несмотря на героизм и самоотверженность участников, экстремальные погодные условия позволили спасти лишь немногих. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и благодарим всех, кто до конца боролся за людские жизни», — говорится в тексте сообщения.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.

Ранее спасатель объяснил, почему застрявшая альпинистка Наговицина не смогла выбраться.