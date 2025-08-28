На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сафонов лишился конкурента в «ПСЖ»

Конкурнт Сафонова по «ПСЖ» Тенас перешел в «Вильярреал»
Telegram-канал «ТягаМотина»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас перешел в «Вильярреал». Об этом сообщила пресс-служба испанской команды на своем официальном сайте.

24-летний вратарь подписал трудовое соглашение до лета 2029 года. По данным L'Equipe, сумма трансфера составила €6 млн.

Арнау Тенас в прошлом сезоне был третьим вратарем парижского клуба, уступив конкуренцию Матвею Сафонову, который перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн, и итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Всего за время пребывания в «ПСЖ» Тенас провел восемь матчей.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в финале Суперкубка Европы над лондонским «Тоттенхэмом».

