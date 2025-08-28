На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аршавин назвал «левейшими» пенальти в чемпионате России

Аршавин назвал «левейшими» пенальти в РПЛ и попросил Мажича дать разъяснения
true
true
true
close
andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» раскритиковал современную трактовку игры рукой в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, абсолютное большинство пенальти, назначенных за подобное нарушение, не должны были быть назначенными.

«Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу (главе судейского корпуса РФС, — прим. «Газеты.Ru»). Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся», — заявил Аршавин.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 15 очков после шести игр. Следом за ним расположились столичные ЦСКА и «Локомотив», имеющие в активе 14 баллов. В пятерке лидеров также пребывают калининградская «Балтика» (12) и казанский «Рубин» (10).

Ранее лимит на легионеров в России назвали бесполезным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами