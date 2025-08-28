Аршавин назвал «левейшими» пенальти в чемпионате России

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «Матч ТВ» раскритиковал современную трактовку игры рукой в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, абсолютное большинство пенальти, назначенных за подобное нарушение, не должны были быть назначенными.

«Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу (главе судейского корпуса РФС, — прим. «Газеты.Ru»). Ему действительно нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой — левейшие пенальти. В суть игры в футбол они вообще не ложатся», — заявил Аршавин.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 15 очков после шести игр. Следом за ним расположились столичные ЦСКА и «Локомотив», имеющие в активе 14 баллов. В пятерке лидеров также пребывают калининградская «Балтика» (12) и казанский «Рубин» (10).

