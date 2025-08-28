На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участник заплыва через Босфор рассказал, что пропавший Свечников плыл не в том направлении

Пловец Свечников при заплыве в Босфоре плыл не в ту сторону
Участник межконтинентального заплыва через Босфор, во время которого пропал пловец Николай Свечников, рассказал Milliyet, что россиянин плыл не в том направлении.

По словам гражданина Турции, пловца-любителя Хаяти Шамильоглу, он встретил мужчину посреди пролива, и увидел, что тот плывет на юго-восток.

«Я крикнул ему 10-15 раз: «Брат, брат!». Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», — сообщил Шамильоглу.

Он вспомнил, что Свечников сделал жест, как бы говоря: «Я знаю, что делаю, не вмешивайся», и продолжил плыть в том же направлении.

Шамильоглу отметил, что во время таких массовых заплывов люди часто сбиваются с курса, тогда сотрудники береговой охраны направляют их в правильном направлении. Когда он узнал об исчезновении Свечникова, он связался с экстренными службами и передал координаты точки, где встретился с пропавшим.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее сообщалось, что браслет с чипом подает сигнал о месте пребывания Свечникова.

