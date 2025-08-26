На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подали в суд на «Формулу-1» и требуют 5,4 млрд рублей

Компания «Росгонки» подала в суд на «Формулу-1», потребовав 5,4 млрд рублей
Bernadett Szabo/Reuters

Компания «Росгонки» подала иск в Высокий суд Лондона на «Формулу-1». Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Заявление в суд связано с тем, что после начала СВО в 2022 году руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России и отказалось проводить гонку в стране. Также была отменена гонка, запланированная на 2023 год.

Стефано Доменикали, генеральный директор «Формулы-1», тогда сообщил, что гонки больше не будут проводиться в России.

За проведение гонок в 2022 и 2023 годах (на стадионах в Сочи и Санкт-Петербурге) организаторы заплатили £50 млн и теперь требуют вернуть эту сумму с процентами — в общей сложности 5,4 млрд рублей. Генеральный директор «Росгонки» Алексей Титов сообщил, что в «Формуле-1» изначально были готовы вернуть все средства, однако платежи зависли из-за санкций.

«Они заявляют, что были бы рады вернуть деньги, но мы все находимся под санкциями, переводы закрыты, так что вам придётся подождать. У нас был чёткий план по международным мероприятиям, но потом наши коллеги на Западе решили, что спорт — это часть политики», — заявил он.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

