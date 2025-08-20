На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Формулы-1» заметили в Греции в компании двух актрис Голливуда

Гонщика Хэмилтона заметили на греческом острове в компании Тейлор-Джой и Добрев
Reuters

Известный гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прибыл на греческий остров Миконос, где был замечен в компании двух голливудских актрис — Ани Тейлор-Джой и Нины Добрев. Об этом сообщает GPFans.

Все трое проводили время на яхте в дружеской атмосфере.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете пилотов «Формулы-1!. В активе британского спортсмена 109 очков. ЛТурнирную таблицу чемпионата возглавляет австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 284 балла.

Хэмилтон — британский автогонщик команды «Феррари», семикратный чемпион мира, по этому показателю он в 2020-м году повторил рекорд Михаэля Шумахера. Он — первый в истории гонщик Формулы-1, одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов.

За «Феррари» он выступает с 2025 года, до этого он представлял «Макларен-Мерседес» (2007-2012) и «Мерседес» (2013-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее Хэмилтон и Леонардо Ди Каприо потеряли $20 млн на веганском фаст-фуде.

Летние виды спорта
