На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Стамбула затребовала показания у знакомых пропавшего в Босфоре россиянина

Прокуратура Стамбула потребовала показания у знакомых пловца Свечникова
true
true
true
close
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время заплыва в проливе Босфор. Об этом пишет госагентство Anadolu.

«Генпрокуратура потребовала выяснить, имеются ли в гостиницах и больницах данные о том, поступал ли к ним Свечников или покидал эти учреждения. Помимо этого, прокуратура потребовала собрать данные о личности пловца, его адресе, а также все видеозаписи, сделанные во время соревнования», — указано в материале.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

Ранее в Госдуме назвали возможную причину пропажи Свечникова.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами