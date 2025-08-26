Прокуратура Стамбула затребовала показания у знакомых пропавшего в Босфоре россиянина

Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время заплыва в проливе Босфор. Об этом пишет госагентство Anadolu.

«Генпрокуратура потребовала выяснить, имеются ли в гостиницах и больницах данные о том, поступал ли к ним Свечников или покидал эти учреждения. Помимо этого, прокуратура потребовала собрать данные о личности пловца, его адресе, а также все видеозаписи, сделанные во время соревнования», — указано в материале.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

