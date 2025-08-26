На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена пропавшего в Босфоре российского пловца умоляет о помощи

Жена пропавшего в Босфоре пловца Свечникова попросила туристов из России помочь
Фитнес клуб С.С.С.Р.

Российский пловец Николай Свечников, который пропал во время заплыва в Босфоре, до сих пор не найден. Об этом сообщила SHOT супруга спортсмена.

Жена заявила, что собирает волонтеров из числа местных жителей и российских туристов, пребывающих в Стамбуле, для содействия поисковым работам, которые проходят рядом с местом проведения заплыва в проливе Босфор. Супруга пропавшего россиянина заявила, что на данный момент у турецкой полиции нет никаких зацепок, которые могли бы помочь им в поисках.

Заплыв в проливе Босфор прошел 24 августа. Из трех тысяч участников заплыва Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Ранее сообщалось, что пропавший в Босфоре россиянин мог выжить.

