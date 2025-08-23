На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Призер Олимпиады объяснил трансформацию сознания сына российской легенды бокса

Боксер Алоян: у Никиты Цзю будет результат
Nigel Owen/Global Look Press

Знаменитый российский боксер Миша Алоян, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в 2012 году, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира и чемпионского пояса WBO Gold, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о словах Никиты Цзю, что после общения с отцом, легендарным боксером Константином Цзю, он понял, что не каждый удар должен быть нокаутирующим.

«Это приходит с опытом, тем более, когда есть такой наставник, как Константин Цзю – очень сильный и опытный боксер. Конечно в таких условиях будет результат, будет толк. И что сейчас Никита сказал и понял, что не каждый удар должен быть нокаутирующим, так и есть, и это правильно», — отметил Алоян.

Никита Цзю техническим нокаутом во втором раунде победил северомакедонца Лулзима Исмаили м стал обладателем пояса WBO Intercontinental. На счету Цзю 11 побед в 11-ти боях, причем девять из них были одержаны нокаутами.

Ранее Хамзат Чимаев после завоевания титула извинился перед президентом UFC.

