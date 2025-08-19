На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскому киберспортсмену угрожают из-за слов про арабов

Mash: киберспортсмену chopper из Team Spirit угрожают из-за слов про арабов
chopper | Official page/VK

Российскому киберспортмену команды Team Spirit по Counter-Strike 2 Леониду «chopper» Вишнякову угрожают болельщики саудовского коллектива Team Falcons за сравнение их с наемными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

20 августа в столице Саудовской Аравии стартует турнир в рамках Кубка мира по киберспорту. Вишняков в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором показал пустые трибуны и заявил, что «где-то здесь примерно 300 наемных рабочих будут кричать «Falcons, Falcons».

Позже организаторы попросили Вишнякова удалить ролик, однако, несмотря на это, ему стали присылать сообщения с угрозами.

«Ты оскорбил не просто фанатов. Ты оскорбил чувства мусульман. Ты опозорил нас. Забери свои слова назад, иначе тебя ждут последствия», — написал один из фанатов.

В составе Team Spirit выступают россияне Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, Иван zweih Гогин и украинец Мирослав zont1x Плахотя. Призовой фонд Esports World Cup 2025 по CS2 составит 1,25 млн долларов.

Ранее украинские киберспортсмены отказались жать руки российским игрокам.

