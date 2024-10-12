Украинские киберспортсмены отказались жать руки российским игрокам

Игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere отказались пожимать руки россиянам из Virtus.pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2, проходящем в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед игрой литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс подошел к спортсменам из российской команды Давиду Даниеляну и Петру Болышеву, чтобы обменяться с ними приветствиями и удариться кулаками, однако уже после противостояния он и украинец Игорь Жданов отказались подойти к российским соперникам.

Поединок завершился победой украинской команды со счетом 2:0.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2024 года объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее украинскую чемпионку Олимпиады по биатлону дисквалифицировали за допинг.