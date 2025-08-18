Карпин рассказал, как бороться с индивидуальными ошибками игроков «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что футболисты не смогут полностью исключить персональные ошибки, как бы ни старались. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет ни одного игрока, который бы не терял мяч. Вопрос — где терять и как терять. Индивидуальных ошибок не избежать, они были и будут всегда», — заявил Карпин.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

