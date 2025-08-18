В ЦСКА рассказали о чемпионских амбициях

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не думает о шансах на чемпионство в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что не станет заранее говорить об амбициях клуба бороться за золотые медали чемпионата страны. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В «Базеле» меня очень критиковали за то, что я никогда не говорил, что хочу стать чемпионом. Быть фаворитом — хорошо, но мне без разницы. Я хочу это сказать в тот момент, когда это будет таковым. Мне приятно знать, что нас считают фаворитами, но мы об этом не думаем, а думаем о следующей игре», — заявил Челестини.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

