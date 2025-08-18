На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦСКА рассказали о чемпионских амбициях

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не думает о шансах на чемпионство в РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что не станет заранее говорить об амбициях клуба бороться за золотые медали чемпионата страны. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В «Базеле» меня очень критиковали за то, что я никогда не говорил, что хочу стать чемпионом. Быть фаворитом — хорошо, но мне без разницы. Я хочу это сказать в тот момент, когда это будет таковым. Мне приятно знать, что нас считают фаворитами, но мы об этом не думаем, а думаем о следующей игре», — заявил Челестини.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее в ЦСКА отреагировали на судейство матча с «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами