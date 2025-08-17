Легенда «Зенита» раскритиковал игроков команды за игру со «Спартаком»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов подверг критике игроков команды после матча с московским «Спартаком», передает «Чемпионат».

»Сантоса, Вендела, Педро не было на поле в первом тайме. Кассьерра играет в своё удовольствие, был неузнаваем Барриос. Возможно, из-за новой прически — она была у него очень красивая», — сказал Стрепетов .

Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

