Легенда «Зенита» рассказал, понравился ли ему матч со «Спартаком»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов после ничьей с московским «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что обе команды выздоравливают, передает «Матч ТВ».

«По тому, как складывался матч, больше результатом должен быть доволен «Зенит», так как команда играла в меньшинстве. Мне понравились скорости в игре. Это говорит о том, что обе команды выздоравливают», — сказал Радимов.

Встреча, которая состоялась в Москве 16 августа на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее в «Зените» заявили, что лидер команды не в форме.