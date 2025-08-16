На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клуб Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чжэцзяном» со счетом 1:1 в чемпионате Китая
Zhang Haohao/VCG/Visual China Gr/Global Look Press

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Чжэцзяном» в 21-м туре чемпионата страны.

Встреча, проходившая на олимпийском стадионе в городе Хойчжоу, завершилась со счетом 0:0.

После этой встречи «Шанхай Шэньхуа» опустился на вторую строчку в турнирной таблице национального чемпионата: теперь на первом месте идет действующий чемпион страны «Шанхай Порт» с 47 очками. У коллектива Слуцкого 46 баллов. «Чжэцзян» с 30 очками идет седьмым.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее израильский футбольный клуб призвали исключить из еврокубков.

