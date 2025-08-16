Израильский футбольный клуб призвали исключить из еврокубков

Польский «Ракув» призвал исключить израильский «Маккаби Хайфа» из еврокубков из-за политического баннера. Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы не согласны с фальсификацией исторической правды. Мы подали официальную жалобу в УЕФА, требуя, среди прочего, исключить израильский клуб из европейских турниров в следующем сезоне в связи с неоднократными нарушениями правил федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дисциплинарный комитет организации начал расследование в отношении обоих клубов.

14 августа состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Ракувом» и «Маккаби» (2:0). Президент Польши Кароль Навроцкий назвал поведение фанатов глупым.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

