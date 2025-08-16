На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израильский футбольный клуб призвали исключить из еврокубков

В Польше потребовали исключить израильский «Маккаби» из еврокубков из-за баннера
true
true
true
close
Maccabi Tel Aviv F.C.

Польский «Ракув» призвал исключить израильский «Маккаби Хайфа» из еврокубков из-за политического баннера. Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы не согласны с фальсификацией исторической правды. Мы подали официальную жалобу в УЕФА, требуя, среди прочего, исключить израильский клуб из европейских турниров в следующем сезоне в связи с неоднократными нарушениями правил федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дисциплинарный комитет организации начал расследование в отношении обоих клубов.

14 августа состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Ракувом» и «Маккаби» (2:0). Президент Польши Кароль Навроцкий назвал поведение фанатов глупым.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее сообщалось, что в США могут переименовать «соккер» в «футбол».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами