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В США могут переименовать «соккер» в «футбол»

Трамп не исключил переименования в США соккера в футбол
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Master1305/Shutterstock/FOTODOM

Глава Белого дома Дональд Трамп может переименовать на территории Соединенных Штатов «соккер» в «футбол». Об этом президент заявил британскому спортивному стриминговому сервису DAZN.

После окончания финального матча клубного чемпионата мира по футболу Трамп дал интервью журналистке DAZN Эмили Остин. В ходе него репортер спросила, не пора ли переименовать принятое США название «соккер» на «футбол». На это Трамп ответил, что такое изменение вполне возможно.

15 июля сообщалось, что во время финала клубного чемпионата мира по футболу, где соревновались английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен», неожиданно появился Трамп, что стало шоком для зрителей, участников и организаторов. Его внезапный выход без предварительного анонса вызвал удивление и недоумение, превратив церемонию вручения трофеев в своеобразное шоу.

В своей речи во время церемонии Трамп заявил о необходимости укрепления связей между ФИФА и США, а также объявил об открытии нового офиса организации в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке, что многие сочли неуместным в контексте спортивного события.

Ранее Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ.

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