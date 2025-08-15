Ветеран «Спартака» рассказал, уволят ли Станковича

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о неудачах красно-белых, прокомментировав поражение в серии пенальти в кубковой встрече от «Динамо» из Махачкалы.

«Если взять матч «Спартака» с «Динамо» из Махачкалы, то красно-белые выставили определенный состав. Многие говорят, что не основной, но я считаю, что, какими бы ни были составы, в команде игроки, которые получают зарплату. Да, есть дублеры, но есть и опытные футболисты. «Спартак» проиграл на фоне слухов об отставке Станковича, и я думаю, это вопрос времени. Если так будет продолжаться, то, если не после матча с «Зенитом», то после следующего с ним могут расстаться», — уверен Деменко.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича в нынешнем сезоне набрал четыре очка в четырех матчах Российской премьер-лиги, а на групповой стадии Кубка страны имеет четыре балла после двух туров и располагается в своей подгруппе на второй позиции.

