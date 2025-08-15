В семье легендарного футболиста «Зенита» родился сын

Бывший вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в своем Telegram-канале сообщил о рождении сына.

»Александр Вячеславович Малафеев. Добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025», — написал голкипер в публикации, к которой прикрепил фотографию с женой и ребенком.

От прошлых двух браков 46-летний Малафеев воспитывает троих детей.

В феврале сообщалось, что 46-летний Малафеев женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой. Отмечается, что она на два года старше его дочери Ксении.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Шкатова в составе сборной России стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье. Она — трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства.

Ранее была названа сумма, которую потратил Криштиану Роналду на подарки перед свадьбой.