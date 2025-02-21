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45-летний голкипер Малафеев женился на 24-летней гимнастке

45-летний голкипер Малафеев и 24-летняя гимнастка Шкатова поженились
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malafeev16ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев женился в третий раз, его супругой стала гимнастка Ангелина Шкатова. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 24-летняя спортсменка опубликовала фотографию с супругом и показала кольцо на пальце.

Малафееву 45 лет. Шкатова всего на два года старше его дочери Ксении. О романе пары стало известно в декабре 2024 года.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Шкатова в составе сборной России стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье. Она — трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства.

Ранее гимнастка Аверина и фигурист Соловьев определились с датой свадьбы.

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