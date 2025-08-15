Названо условие, при котором «Спартак» понизит цену на лидера команды

Московский «Спартак» пойдет на уступки в сумме трансфера костариканского нападающего Манфреда Угальде лишь в том случае, если команда получит процент от последующей продажи. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Известно, что 23-летним футболистом интересуется нидерландский «Фейеноорд». В случае, если процент от перепродажи будет прописан в условиях потенциального перехода, «Спартак» готов согласиться не на €25 млн, а на €20 млн. Также известно, что на данный момент «Фейеноорд» не готов выплатить всю сумму сразу, а любой вариант с арендой будет отклонен москвичами.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде стал лучшим бомбардиром чемпионата: он провел 29 матчей и забил 17 мячей. В текущем первенстве в его активе появление на поле в пяти играх, однако результативных действий на счету костариканца пока нет.

После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка.

