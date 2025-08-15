На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо условие, при котором «Спартак» понизит цену на лидера команды

«Спартак» снизит ценник на Угальде, если будет прописан процент от перепродажи
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» пойдет на уступки в сумме трансфера костариканского нападающего Манфреда Угальде лишь в том случае, если команда получит процент от последующей продажи. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Известно, что 23-летним футболистом интересуется нидерландский «Фейеноорд». В случае, если процент от перепродажи будет прописан в условиях потенциального перехода, «Спартак» готов согласиться не на €25 млн, а на €20 млн. Также известно, что на данный момент «Фейеноорд» не готов выплатить всю сумму сразу, а любой вариант с арендой будет отклонен москвичами.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде стал лучшим бомбардиром чемпионата: он провел 29 матчей и забил 17 мячей. В текущем первенстве в его активе появление на поле в пяти играх, однако результативных действий на счету костариканца пока нет.

После четырех туров «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка.

Ранее бывший футболист «Спартака» объяснил уход из клуба.

Футбол. Чемпионат России
