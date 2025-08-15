На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший футболист «Спартака» объяснил уход из клуба

Бакаев об уходе из «Спартака»: у меня не было ни одного предложения от клуба
РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев объяснил причину своего ухода из «Спартака» в 2022 году. Его слова приводит Sport24.

«У меня не было ни одного предложения со стороны «Спартака». Когда у меня уже были предложения из «Аль-Вахды» и «Зенита», клуб мне обозначил: готовы продлиться на условиях, на которых я подписывался в 2018 году. Но я ждал до последнего дня», — заявил Бакаев.

О переходе Бакаева в «Локомотив» стало известно 19 июня. Футболист присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента и выступает под номером 7.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провел за «Химки» 25 матчей и забил в них четыре мяча. 18 июня подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности.

Также Зелимхан выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является, за тульский «Арсенал» и за команду «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Ранее Бакаев напомнил экс-инвестору «Химок» о долгах по зарплатам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
