«Нам не было легко»: игрок «Краснодара» о разгроме «Динамо» 4:0

Игрок «Краснодара» Сантос о разгроме «Динамо»: мы знали, что надо делать на поле

Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос объяснил крупную победу над московским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, отметив, что поединок не был легким. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«На самом деле легко нам не было. Мы усердно отработали подготовку к этому матчу. Возможно, со стороны так и показалось, но весь секрет в том, что наша команда знала, что нужно делать сегодня на поле. Мы вышли на матч полностью сконцентрированными», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями», а «Краснодар» также на чужом поле сыграет с «Сочи». Встречи состоятся 27 августа.

