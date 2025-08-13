Агенты легенды «Ливерпуля» отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак»

Представители Стивена Джеррарда отказались обсуждать с представителями московского «Спартака» возможное назначение легенды «Ливерпуля» на пост главного тренера команды, передает Metaratings.

Агенты Джеррарда отказались от обсуждения этого варианта из-за непростой международной обстановки. По этой же причине от идеи возглавить «Спартак» отказались еще несколько специалистов.

12 августа «Спартак» уступил в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в игре Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

Ранее «Спартаку» посоветовали пригласить экс-тренера петербургского «Зенита».