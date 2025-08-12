Фермерам во Вьетнаме предлагают 254 тысячи рублей и рис за землю для гольф-клуба Трампа

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вьетнамским фермерам предлагают рис и $3 тысячи за землю для гольф-клуба Трампа
true
true
true
close
Kyle Mazza/Global Look Press

Вьетнамским фермерам предложили рис и $3,2 тысячи (254 тысячи рублей) за землю для гольф-клуба президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой сразу на шесть источников.

Строительство должно начаться в сентябре 2025 года. На месте будущего гольф-клуба сейчас находятся фермы, владельцам которых предлагают компенсацию в обмен на землю, которая кормила их многие годы.

На участке площадью 990 гектаров, отведенном под поле для гольфа, в настоящее время работают фруктовые фермы, выращивающие бананы, лонган и другие культуры.

Многие фермеры опасаются, что им сложно будет найти другие источники дохода в условиях динамично развивающейся экономики Вьетнама с его преимущественно молодым населением.

Некоторые фермеры не против предложения по компенсации, видя в этом потенциал.

Ранее Трамп назвал лучшего футболиста в истории.

