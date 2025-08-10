На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сам не верю»: Акинфеев о 600 матчах в чемпионате России

Капитан ЦСКА Акинфеев сыграл 600-й матч в чемпионатах России
Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600 матчей в рамках чемпионата России. О своих эмоциях футболист рассказал в Telegram-канале.

«Я никогда не гонюсь за цифрами, но когда после матча коллеги говорят: «Владимирович, у тебя же 600-й матч в РПЛ!» – честно, сам не верю. 600 игр в чемпионате России – звучит солидно. Но для меня важнее, что за этими цифрами ваша поддержка и годы упорной работы. Спасибо, что были со мной на этом пути!» — написал вратарь.

Юбилейным для Акинфеева стал матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». ЦСКА одержал победу со счетом 5:1.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Ранее легенда сборной России объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу.

Футбол. Чемпионат России
