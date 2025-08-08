«Его звали все топы»: легенда сборной России о том, почему Акинфеев не уехал в Европу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в подкасте Федора Смолова на YouTube-канале Smol Talk объяснил, почему капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не уехал играть в Европу, несмотря на поступавшие предложения.

«Я вот даже вспоминаю Акинфея, его звали вообще все топовые [клубы], и у него тоже как-то интервью брали и спрашивали, почему ты не поехал. Он так же, как и я, вот думал, он так и сказал, меня здесь все устраивает, меня болельщики любят, я капитан, все хорошо», — сказал Павлюченко

На счету Акинфеева 21 сезон в составе столичной команды. В мае 2024 года он подписал с клубом новое двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне Игорь провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, в этих играх он пропустил 21 мяч и 14 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Ранее Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА таланту.