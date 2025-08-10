На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион России назвал состав на матч РПЛ

«Оренбург» и «Краснодар» объявили составы на матч четвертого тура РПЛ
Виталий Тимкив/РИА Новости

«Оренбург» и «Краснодар», который является действующим чемпионом России, объявили стартовые составы на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Алексей Сухой.

После трех матчей национального первенства краснодарский клуб расположился на шестой строчке, набрав шесть очков. Оренбургская команда идет на 13-й позиции, имея в активе два очка.

В следующем туре «Краснодар» на домашнем стадионе примет «Сочи» 17 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», начало матча — 13:30 мск.

Ранее в «Спартаке» сделали заявление о Деяне Станковиче.

Футбол. Чемпионат России
