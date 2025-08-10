На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» Станкович поцарапал живот игроку «Локомотива»

Тренер «Спартака» Станкович поцарапал живот игроку «Локомотива» Монтесу
true
true
true
close
Telegram-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поцарапал живот игроку столичного «Локомотива» Сесару Монтесу в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, в перерыве игры специалист направился к мексиканцу, чтобы высказать ему претензии за один из игровых эпизодов. На тот момент у Монтеса уже была желтая карточка за фол на Ливае Гарсии. На эмоциональное высказывание Станковича Монтес ответил грубостью, после чего тренер схватил футболиста за торс, оставив там царапины.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте снова забил Батраков.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем 11-м.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Калининграде против «Балтики». Встреча состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Спартак» на своем стадионе примет петербургский «Зенит». Встреча состоится также 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:35 по московскому времени.

Ранее «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами