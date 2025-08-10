На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам

«Спартак» повторил клубный антирекорд 21-летней давности по пропущенным голам
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» после матча четвертого тура Российской премьер-лги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» повторил клубный антирекорд 21-летней давности по пропущенным голам в чемпионате России.

За первые четыре тура красно-белые пропустили восемь мячей. Такое количество «Спартак» не пропускал с сезона 2004, когда команду возглавлял Невио Скала. Сейчас клуб тренирует сербский специалист Деян Станкович.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», во втором — проиграл калининградской «Балтике», в третьем — разошелся миром с тольяттинским «Акроном». Всего у красно-белых четыре очка. В следующем туре РПЛ красно-белые на домашнем стадионе сыграют с «Зенитом». Матч состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в РПЛ.

Ранее бывшая жена футболиста «Спартака» раскритиковала его в соцсетях.

