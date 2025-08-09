В НХЛ отреагировали на слухи о высылке российских хоккеистов из США

Вице-комиссионер НХЛ Дейли о высылке россиян: не думаю, что это рассматривалось

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли усомнился в правдивости слухов о желании экс-администрации США выслать российских хоккеистов из лиги. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что это когда-либо рассматривалось», — заявил Дейли.

8 августа издание Wall Street Journal сообщало, что в администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из США, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

Этот вариант рассматривался администрацией в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

По итогам прошедшего сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в Госдуме назвали планы выслать россиян из НХЛ «очередным бредом».