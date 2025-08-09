Был назван самый ожидаемый боксерский поединок

Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold в среднем весе Вадим Туков заявил, что третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым остается самой ожидаемой у фанатов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«От задержки интерес к трилогии Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева не упадет, а, мне кажется, только возрастет. Уверен, что трилогия Бивол‑Бетербиев — один из самых ожидаемых поединков в мировом боксе для фанатов», — заявил Туков.

22 ноября Бетербиев сразится с американцем Деоном Николсоном.

Первый поединок российских боксеров состоялся в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Теперь уже Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

