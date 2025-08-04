Хабиб назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал боксера Мухаммеда Али лучшим спортсменом 100 лет, передает Red Corner MMA.

«Мухаммед Али — величайший спортсмен на планете Земля за последние 100 лет. Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера — никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мухаммеда Али», — сказал Хабиб.

Мухаммед Али является чемпионом Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, обладателем звания «Боксер года» и «Боксер десятилетия».

В 2022 году пояс Али по версии Всемирного боксерского совета (WBC) был продан за 6 миллионов долларов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

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