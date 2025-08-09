На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Реал» не поздравил номинантов на «Золотой мяч», разочаровавшись в премии

«Реал» разочаровался в «Золотом мяче» и не стал поздравлять номинантов
REUTERS/Violeta Santos Moura

«Реал» проигнорировал номинацию своих футболистов на «Золотой мяч»-2025, поскольку разочаровался в премии. Об этом сообщает журналист Сиро Лопес для COPE.

В 2025 году номинацию на «Золотой мяч» получили три игрока клуба — Винисиус, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. «Сливочные» не стали поздравлять игроков команды с этим событием ни в социальных сетях, ни через клубное телевидение.

«Это способ сообщить организаторам «Золотого мяча», что после прошлогодних результатов «Реал» не верит в этот приз», — сказал Лопес.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем. Игроки и представители «Реала» не появились на церемонии награждения из-за невручения награды Винисиусу, в клубе были уверены, что именно он должен получить трофей.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. Первоначально «Золотой мяч» вручался только европейским игрокам, однако в 1995 году стало возможным его вручение футболисту любой национальности при условии его выступления в европейском клубе. С 2007 года «Золотой мяч» может получить любой профессиональный футболист во всем мире.

Ранее Криштиану Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой.

