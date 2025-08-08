Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что не считает «Золотой мяч» настоящей наградой. Его слова приводит Sport TV.

«Это фикция», — заявил Роналду на вопрос о награде.

Роналду в своей карьере пять раз получал «Золотой мяч». По этому показателю он уступает только аргентинскому нападающему Лионелю Месси, в активе которого восемь таких наград.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. Первоначально «Золотой мяч» вручался только европейским игрокам, однако в 1995 году стало возможным его вручение футболисту любой национальности при условии его выступления в европейском клубе. С 2007 года «Золотой мяч» может получить любой профессиональный футболист во всем мире.

Ранее были объявлены претенденты на «Золотой мяч» — 2025.