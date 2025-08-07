На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ISU выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора Гришина

В ISU выразили соболезнования семье и друзьям погибшего комментатора Гришина
true
true
true
close
a.grishin.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью российского комментатора Александра Гришина, отметив, что в организации опечалены этой новостью. Заявление Союза приводит «ВсеПроСпорт».

«Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кого коснулась эта трагическая утрата. Господин Гришин был уважаемым и увлеченным голосом в сообществе фигурного катания. Его многолетняя преданность делу и огромный вклад в наш вид спорта будут вспоминать с благодарностью», — указали в организации.

О трагедии супруга комментатора Анастасия рассказала 5 августа. Комментатор погиб, попав под электричку.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».

Ранее стало известно, будут ли возбуждать уголовное дело по факту гибели Гришина.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами