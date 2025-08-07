На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иордании ответили, состоится ли матч против России

Футбольная федерация Иордании заявила, что матч с Россией состоится
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольная федерация Иордании заявила, что матч против сборной России состоится, несмотря на призыв Украины отменить его. Слова пресс-атташе Ахмада Аль-Заха приводит Metaratings.

«Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы все так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится», — заявил Аль-Заха.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России.

Встреча состоится в России 4 сентября. Также известно, что после этой игры команда Жамаля Селлами сразится со сборной Доминиканы 9 августа. Оба матча пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее Валерий Карпин заявил, что не изучает биографии игроков сборной России.

Футбол. Чемпионат России
