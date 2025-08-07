Клуб КХЛ будет переименован

«Матч ТВ»: «Куньлунь» будет переименован, но не в «Драконы из Санкт‑Петербурга»

Хоккейный клуб «Куньлунь» сменит название, а также будет осуществлен полный ребрендинг. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Будет сделан полный ребрендинг. Название будет не «Драконы из Санкт‑Петербурга», как поторопились сообщить некоторые СМИ. У команды появятся новые акционеры и иностранные спонсоры. Ближайший сезон она проведет в Санкт‑Петербурге, но через некоторое время точно уедет в Китай», — заявил собеседник.

6 августа клуб в своем Telegram-канале попрощался с болельщиками.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. Все истории когда‑нибудь заканчиваются и начинаются заново», — говорится в сообщении.

«Куньлунь Ред Стар» выступал в КХЛ с 2016 года, представляя Китай. За девять сезонов команда лишь один раз попала в плей‑офф, когда в первом сезоне в первом же раунде уступила «Металлургу» (1–4 в серии).

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее клуб КХЛ представил новую эмблему.