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Колумбийский футболист отказал «Зениту» ради португальского топ-клуба

Футболист «Палмейраса» Риос отказал «Зениту» ради «Бенфики»
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Roberto Casimiro/Global Look Press

Колумбийский полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос не намерен переходить в «Зенит», несмотря на выгодное предложение со стороны петербургского клуба. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, 25-летний игрок не рассматривает сине-бело-голубых в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры. К покупке Риоса близка португальская «Бенфика», которая предложила за футболиста €30 млн. Примечательно, что столько же предложил и «Зенит». На Риоса претендовала и итальянская «Рома», но она вышла из переговоров.

Колумбиец выступает за «Палмейрас» с марта 2023 года, его действующий контракт рассчитан до конца 2028 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в €16 млн.

«Зенит», тем временем, готовится к старту нового розыгрыша РПЛ. В 1 туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле встретится с «Ростовом». Эта игра состоится в воскресенье, 20 июля, и начнется в 18:00 по московскому времени.

А сегодня, 19 июля, в рамках тура пройдет три матча. В 15:30 по московскому времени стартует дерби Самарской области: «Акрон» примет «Крылья Советов». Следом «Локомотив» дома сыграет с «Сочи», эта игра начнется в 18:00. Наконец, в 20:30 прозвучит стартовый свисток на стадионе московского «Спартака», где красно-белые будут играть с махачалинским «Динамо». «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции этих матчей.

Ранее в «Балтике» заявили, что ничья с московским «Динамо» не является поводом для радости.

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